Николай Ковардаев возглавил московское «Торпедо»

Николай Ковардаев стал новым главным тренером московского «Торпедо».

Как сообщает пресс-служба автозаводцев, вместе с новым наставником в команду пришел и его тренерский штаб: Андрей Львович Гордеев и тренер вратарей Анатолий Викторович Рожков.

Добавим, что до своего назначения Ковардаев возглавлял вторую команду черно-белых. Опыта работы главным тренером у специалиста до этого не было.

Напомним, сегодня стало известно, что клуб покинули Александр Бородюк и спортивный директор Максим Лямин.

После пяти туров РПЛ «Торпедо» с одним очком вместе с «Уралом» замыкает турнирную таблицу.