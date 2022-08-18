«Наполи» арендовал у «Вероны» Джованни Симеоне до лета 2023 года с правом выкупа

Форвард «Вероны» Джованни Симеоне стал игроком «Наполи». Об этом сообщает клубная пресс-служба неаполитанцев.

Отмечается, что «партенопейцы» арендовали 27-летнего аргентинца до конца сезона-2022/23 с правом последующего выкупа. Ранее стало известно, что по истечении арендного соглашения команда заключит с игроком контракт до лета 2027 года.

Напомним, что Симеоне выступал за «Верону» с августа прошлого года. Всего за «мастифов» он провел 35 матчей, отличившись 17 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Фиорентину», «Кальяри», «Дженоа», «Банфилда» и «Ривер Плейта».