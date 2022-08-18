«Челси» поборется с «Манчестер Юнайтед» за приобретение Каземиро

Опорный полузащитник «Реала» Каземиро входит в сферу интересов «Челси».

По информации британских СМИ, лондонский клуб рассматривает кандидатуру 30-летнего бразильца в качестве усиления своей средней линии этим летом. Также отмечается, что руководство мадридцев готово отпустить футболиста в случае, если за его трансфер предложат около 60 миллионов евро.

Ранее стало известно, что приобрести хавбека хочет другой клуб АПЛ – «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года. Всего за «сливочных» он отыграл 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с командой полузащитник стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.

Действующий контракт Каземиро с «Реалом» рассчитан до конца сезона-2024/25.