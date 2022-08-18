Дзюба находится в шаге от перехода в «Адана Демирспор»

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба близок к тому, чтобы в скором времени пополнить состав «Адана Демирспора».

Как сообщает журналист Эртан Сузгун в своих соцсетях, турецкий клуб подпишет с 33-летним футболистом контракт на один год. При этом отмечается, что в соглашении будет прописан пункт о возможном продлении трудового договора еще на один сезон.

Согласно данным источника, контракт будет подписан в случае, если стороны уладят мелкие детали во время личной встречи.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.