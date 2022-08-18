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Дзюба находится в шаге от перехода в «Адана Демирспор»

Контракт с игроком будет подписан по схеме «1+1».
Дзюба находится в шаге от перехода в «Адана Демирспор»
18 августа 2022 14:02
автор: Владислав Корегин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба близок к тому, чтобы в скором времени пополнить состав «Адана Демирспора».

Как сообщает журналист Эртан Сузгун в своих соцсетях, турецкий клуб подпишет с 33-летним футболистом контракт на один год. При этом отмечается, что в соглашении будет прописан пункт о возможном продлении трудового договора еще на один сезон.

Согласно данным источника, контракт будет подписан в случае, если стороны уладят мелкие детали во время личной встречи.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

источник: «Советский спорт»
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