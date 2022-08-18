«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания еще пятерых футболистов этим летом

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено усилить состав команды до конца текущего трансферного окна.

Как сообщает известное британское СМИ, «красные дьяволы» заинтересованы в подписании пятерых игроков, а именно правого защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье, полузащитниках Каземиро («Реал») и Сергея Милинковича-Савича («Лацио»), а также нападающих Кристиана Пулишича («Челси») и Пьера-Эмерика Обамеянга («Барселона»).

Напомним, что после двух сыгранных туров в новом сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, не набрав очков.

Ранее подопечные Эрика тен Хага уступили «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4).