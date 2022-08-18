ЦСКА планирует отдать Гайча в аренду в клуб чемпионата Турции

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч покинет армейский клуб в текущее трансферное окно. Об этом сообщает портал «Метарейтинг».

По информации источника, красно-синие хотят отдать 23-летнего аргентинца в аренду в турецкую команду до конца сезона-2022/23 без права выкупа. При этом пока неизвестно, в каком именно клубе футболист может продолжить свою карьеру.

Напомним, что Гайч пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года. Сумма его трансфера из «Сан-Лоренсо» составила 8,5 миллионов евро. В составе москвичей он отыграл 19 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Добавим, что прошлый сезон аргентинец провел в аренде в испанской «Уэске». На его счету один забитый мяч и три ассиста в 28 встречах.