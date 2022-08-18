Дортмундская «Боруссия» является единственным клубом, куда может перейти Роналду этим летом

Стало известно о том, в какой клуб может перейти нападающий Криштиану Роналду в случае своего ухода из «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Как утверждает известное американское издание, единственным претендентом на 37-летнего португальца является «Боруссия» из Дортмунда. Отмечается, что немецкая команда готова приобрести опытного футболиста в связи с травмой форварда Себастьяна Аллера, у которого нашли опухоль яичка.

По информации источника, самому Роналду интересен вариант с переходом в стан «шмелей», поскольку клуб выступит в Лиге чемпионов.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.