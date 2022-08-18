«Уфа» объявила о назначении Дениса Попова на пост главного тренера клуба

Пресс-служба «Уфы» сообщила о том, что новым главным тренером клуба стал Денис Попов.

Отметим, что 43-летний специалист заменил на данной должности Сергея Томарова, возглавлявшего команду с июня по август этого года.

Ранее в своей карьере Попов входил в тренерский штаб Сергея Юрана в «Химках» и «СКА-Хабаровске». До этого он являлся наставником СКА из Ростова‑на‑Дону, а также майкопской «Дружбы».

Напомним, что после пяти сыгранных туров в Первой лиге «Уфа» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков.