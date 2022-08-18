Новичок «Челси» Кукурелья назвал свой уход из «Барселоны» лучшим решением в карьере

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал о своем уходе из «Барселоны» летом 2020 года.

Отметим, что 24-летний испанец является воспитанником академии сине-гранатовых. Всего за каталонцев он отыграл лишь один матч. Перед началом сезона-2020/21 футболист перешел в «Хетафе».

– Уйти из «Барселоны» в более слабую команду – лучшее решение в моей карьере. Если бы я не ушел, то остался бы на скамейке. Сейчас меня бы не было в «Челси», – сказал Кукурелья во время пресс-конференции.

Напомним, что в текущее трансферное окно Кукурелья пополнил состав лондонского клуба. Сумма его трансфера из «Брайтона» составила 65,3 миллиона евро. В двух сыгранных встречах за синих он отличился одной результативной передачей.