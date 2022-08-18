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Семин считает, что Дзюба сильнее Балотелли

Российский футболист находится в шаге от того, чтобы стать игроком турецкого клуба.
18 августа 2022 17:43
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на появившуюся новость о том, что бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба близок к переходу в «Адана Демирспор».

Ранее стало известно, что турецкий клуб подпишет с 33-летним футболистом контракт на один год. При этом отмечается, что в соглашении будет прописан пункт о возможном продлении трудового договора еще на один сезон.

– Рад за Артема! Молодец, что долго не был в отпуске. Наверное, здесь нужно говорить, подойдет ли Артем к турецкому чемпионату. Я думаю, подойдет! Хороший футболист везде будет востребован. Конкуренция с Балотелли? Артем сильнее него, – цитирует Семина «РБ-Спорт».

Напомним, что Балотелли выступает за «Адана Демирспор» с июля прошлого года. В прошлом сезоне он забил 19 голов и отдал шесть результативных передач в 33 матчах.

источник: «РБ-Спорт»
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