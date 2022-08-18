Семин считает, что Дзюба сильнее Балотелли

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на появившуюся новость о том, что бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба близок к переходу в «Адана Демирспор».

Ранее стало известно, что турецкий клуб подпишет с 33-летним футболистом контракт на один год. При этом отмечается, что в соглашении будет прописан пункт о возможном продлении трудового договора еще на один сезон.

– Рад за Артема! Молодец, что долго не был в отпуске. Наверное, здесь нужно говорить, подойдет ли Артем к турецкому чемпионату. Я думаю, подойдет! Хороший футболист везде будет востребован. Конкуренция с Балотелли? Артем сильнее него, – цитирует Семина «РБ-Спорт».

Напомним, что Балотелли выступает за «Адана Демирспор» с июля прошлого года. В прошлом сезоне он забил 19 голов и отдал шесть результативных передач в 33 матчах.