Игнатьев заявил, что увольнение Бородюка из «Торпедо» не является справедливым

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев поделился мнением по поводу ухода Александра Бородюка с поста главного тренера «Торпедо».

Отметим, что 59-летний специалист покинул московскую команду в четверг, 18 августа. Он тренировал «автозаводцев» с марта этого года.

– Мне, например, непонятно, почему убрали Бородюка. Он ведь только весной сделал большое дело и вывел автозаводцев в РПЛ. Считаю, ему следовало предоставить больше времени, а не разрывать контракт после пяти туров. Это не совсем справедливо, – цитирует Игнатьева RT.

Напомним, что после пяти сыгранных туров РПЛ «Торпедо» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.

Ранее стало известно, что новым главным тренером московской команды стал Николай Ковардаев.