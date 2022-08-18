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Руководство «Торпедо» сообщило об уходе Маслова с поста президента клуба

Исполняющим обязанности президента «автозаводцев» будет Илья Геркус.
18 августа 2022 19:15
автор: Александр Бойченко

Пресс-служба «Торпедо» сообщила об уходе президента клуба Павла Маслова.

Сотрудничество прекращается по соглашению сторон. Обязанности президента «москвичей» будет исполнять директор по стратегическому развитию Илья Геркус.

После пяти туров «Торпедо» располагается на 15-м месте в турнирной таблице с одним баллом. Ранее руководство команды уволило главного тренера Александра Бородюка с поста «автозаводцев».

В следующем матче московская команда сыграет 21 августа с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

источник: ФК «Торпедо»
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