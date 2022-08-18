Тренер «Спартака» Абаскаль поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался по поводу гостевого матча красно-белых против «Динамо» в рамках шестого тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится 20 августа на стадионе «ВТБ-Арена». Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Павел Кукуян.

– Дерби есть дерби, в моей жизни их было множество. «Севилья» – «Бетис» – это противостояние, которое мне хорошо знакомо. У меня был опыт проведения дерби в Швейцарии. Дерби выигрывают за счет сердца, души и отношения. Хотим вложить в матч с «Динамо» нашу душу, – сказал Абаскаль в интервью клубному каналу красно-белых.

Напомним, что после пяти сыгранных туров РПЛ «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Что касается «Динамо», то подопечные Славиши Йокановича располагаются на шестой строчке (9 очков).