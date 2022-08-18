Официально: Дзюба подписал контракт с турецким «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с клубом «Адана Демирспор». Об этом сообщается на официальном сайте турецкой команды.

Соглашение было подписано на один год с возможной пролонгацией еще на один сезон.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.