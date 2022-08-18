Дмитрий Селюк: Жаль, что Дзюба покидает наш чемпионат

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свершившийся переход нападающего Артемы Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Жаль, что Дзюба покидает наш чемпионат, жаль, что наши клубы не смогли его сохранить для российских болельщиков. В том числе и «Зенит». Нам его будет не хватать. Это лучший бомбардир, лучший российский нападающий последних лет и на многие годы вперед. И вот такая личность в завершение карьеры уезжает в Турцию», - сказал Селюк «Советскому спорту».

Соглашение Дзюбы с новым клубом было подписано на один год с возможной пролонгацией еще на один сезон.