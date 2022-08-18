Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дмитрий Селюк: Жаль, что Дзюба покидает наш чемпионат

Экс-капитан сборной России продолжит карьеру в «Адана Демирспор».
18 августа 2022 20:36
автор: Максим Скороходов

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал свершившийся переход нападающего Артемы Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

«Жаль, что Дзюба покидает наш чемпионат, жаль, что наши клубы не смогли его сохранить для российских болельщиков. В том числе и «Зенит». Нам его будет не хватать. Это лучший бомбардир, лучший российский нападающий последних лет и на многие годы вперед. И вот такая личность в завершение карьеры уезжает в Турцию», - сказал Селюк «Советскому спорту».

Соглашение Дзюбы с новым клубом было подписано на один год с возможной пролонгацией еще на один сезон.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Дмитрий Селюк: Жаль, что Дзюба покидает наш чемпионат
Экс-капитан сборной России продолжит карьеру в «Адана Демирспор».
18.08.2022 20:36
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Чтобы еврокубки вернулись». Обляков озвучил цели в ЦСКА после продления контракта
Полузащитник продлил контракт с армейцами до 2027-го года.
18.08.2022 20:35
Футбол
автор: Александр Бойченко
Геркус назначен исполняющим обязанности президента «Торпедо»
Геркус назначен исполняющим обязанности президента «Торпедо»
С данной должности был освобожден Денис Маслов.
18.08.2022 20:26
Футбол
автор: Максим Скороходов
Официально: Дзюба подписал контракт с турецким «Адана Демирспор»
Соглашение подписано по системе «1+1».
18.08.2022 20:08
Футбол
автор: Александр Бойченко
Тренер «Спартака» Абаскаль поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ с «Динамо»
Игра состоится 20 августа в 17:30 мск.
18.08.2022 19:48
Футбол
автор: Владислав Корегин
ЦСКА продлил контракт с Обляковым до лета 2027 года
ЦСКА продлил контракт с Обляковым до лета 2027 года
Российский футболист выступает за армейцев с 2018 года.
18.08.2022 19:24
Футбол
автор: Владислав Корегин
Руководство «Торпедо» сообщило об уходе Маслова с поста президента клуба
Исполняющим обязанности президента «автозаводцев» будет Илья Геркус.
18.08.2022 19:15
Футбол
автор: Александр Бойченко
ЦСКА сообщил об уходе в другие клубы двух футболистов молодежки
В контракты футболистов включена опция обратного выкупа.
18.08.2022 19:07
Футбол
автор: Александр Бойченко
Игнатьев заявил, что увольнение Бородюка из «Торпедо» не является справедливым
В четверг, 18 августа, специалист покинул московский клуб.
18.08.2022 18:01
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гаджи Гаджиев объяснил частую смену тренеров в РПЛ
Ранее «Урал», «Химки» и «Торпедо» уволили своих главных тренеров
18.08.2022 18:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
Медведев остается номером один в мире, Вяхирева покоряет Норвегию. Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где наши спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Подался на берег турецкий! Как Дзюба нашел работу за границей
Артем Дзюба наконец-то определился, подписав контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», куда экс-зенитовец перебрался на правах свободного агента.
«Пишут, на мое место придет Измайлов? А я тут при чем?» Гендиректор «Спартака» — о возможных перестановках в клубе
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации в клубе-лидере РПЛ.
Никогда еще «красных дьяволов» не унижали таким коэффициентом! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Эта сладкая пытка теннисом! Как Россия в Париже впервые выиграла Кубок Дэвиса
Новая статья из цикла, посвященного 30-летию российского спорта. Сегодня вспоминаем триумф наших теннисистов, в невероятной борьбе завоевавших главный командный трофей в 2002 году.
Минимум пять матчей «Зенит» — «Спартак» за сезон! Кубок России получится уникальным
В прямом эфире «Матч ТВ» состоялась жеребьевка Кубка России для клубов РПЛ.
В «Торпедо» — перезагрузка. Спасет ли клуб Геркус? А Кержаков?
Вслед за «Уралом» на кадровые перемены решился еще один аутсайдер РПЛ - только в «Торпедо» одной тренерской отставкой не ограничились.
Уж осень близится, а клуба для Дзюбы все нет… Что происходит?
В ближайшие выходные состоится шестой тур РПЛ, то есть, позади останется пятая часть чемпионата. Тем удивительнее, что одна из главных звезд лиги Артем Дзюба по-прежнему без работы.
«Амкал» словил хайп! Как Кубок России стартовал с победы блогеров над профессионалами
В 1/256 финала Кубка страны любительский медиа-клуб победил команду Второй Лиги «Зоркий» в серии пенальти.
Крым, Fan ID, изоляция. С чем столкнется Алаев на посту руководителя главной футбольной лиги России
Александра Алаева избрали новым президентом РПЛ на безальтернативной основе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика