Артем Дзюба - о переходе в «Адана Демирспор»: Наконец-то! Готов к новым вызовам

Российский нападающий Артем Дзюба поделился впечатлениями после того, как подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Наконец-то! Рад присоединиться к «Адана Демирспор»! Готов к новым вызовам», — написал Дзюба в телеграм-канале.

После двух туров команда располагается на втором месте в турнирной таблице Суперлиги с шестью очками. В этом клубе выступает бывший одноклубник Артема по «Зениту» Ярослав Ракицкий и серебряный призер Евро-2012 Марио Балотелли.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.