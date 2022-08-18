«Ференцварош» разгромил «Шемрок Роверс» в первом матче квалификации Лиги Европы

Венгерский «Ференцварош» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы победил ирландских «Шемрок Роверс» со счетом 4:0.
За команду Станислава Черчесова забивали Карос Ауски (13-я минута), дважды Адама Траоре (35-я и 48-я) и Эльдар Чивич (90+3-я).
Ответная игра, после которой определится участник группового этапа Лиги Европы, пройдет 25 августа в Ирландии.
Лига Европы.
Квалификация. Плей-офф
«Ференцварош» (Венгрия) - «Шемрок Роверс» (Ирландия) - 4:0 (2:0)
Голы: Ауски, 13; Траоре, 35, 48; Чивич, 90+3
источник: «Советский спорт»