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Сборная России поздравила Дзюбу после подписания контракта с «Адана Демирспор»

Нападающий подписал контракт на один год с возможностью продления.
18 августа 2022 21:34
автор: Александр Бойченко

Пресс-служба сборной России поздравила нападающего Артема Дзюбу с подписанием контракта с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Удачи и голов, Артем», — написано в сообщении.

После двух туров команда располагается на втором месте в турнирной таблице Суперлиги с шестью очками. В этом клубе выступает бывший одноклубник Артема по «Зениту» Ярослав Ракицкий и серебряный призер Евро-2012 Марио Балотелли.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

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