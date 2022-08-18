Дмитрий Селюк: Если Балотелли уйдет из «Адана Демирспор», Дзюба станет основным форвардом

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном уходе итальянского нападающего Марио Балотелли из турецкого «Адана Демирспор», с которым подписал контракт экс-капитан сборной России Артем Дзюба.

«Вообще, Марио любит менять команды. Это на него похоже. Уйдет – значит, Дзюба станет основным форвардом», - сказал Селюк «Советскому спорту».

Напомним, что Балотелли выступает за «Адана Демирспор» с июля прошлого года. С тех пор он отыграл за клуб 34 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.