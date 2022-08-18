Данни - о переходе Дзюбы: С ним «Адана Демирспор» точно будет много забивать

Экс-полузащитник «Зенита» и «Динамо» Мигель Данни прокомментировал переход 33-летнего российского форварда Артема Дзюбы в турецкий «Адама Демирспор».

«Я очень рад за Дзюбу, уже поговорил с ним и передал свои поздравления. Артем — потрясающий футболист, уверен, он принесет много побед новому клубу и вместе с командой добьется успехов. С Дзюбой «Адана Демирспор» точно будет забивать много голов! Желаю Артему больших побед и крепко обнимаю его», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

После двух туров команда располагается на втором месте в турнирной таблице Суперлиги с шестью очками. В этом клубе выступает бывший одноклубник Артема по «Зениту» Ярослав Ракицкий и серебряный призер Евро-2012 Марио Балотелли.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.