Ван Дейк: Для «Манчестер Юнайтед» игра против «Ливерпуля» - идеальный шанс реабилитироваться

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал предстоящую игру 3-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

«Несколько лет нам было сложно обыграть «Манчестер Юнайтед» на выезде, но в прошлом сезоне удалось добиться отличного результата.

Они, как и мы, начали этот сезон не лучшим образом. Так что будет интересно. «Манчестер Юнайтед» — хорошая команда с качественными игроками. Очевидно, что у «Манчестер Юнайтед» проблемы с уверенностью, но для них эта игра — отличный шанс реабилитироваться», — приводит слова ван Дейка английские СМИ.

После стартовых двух туров «мерсисайдцы» располагаются на 12-м месте в турнирной таблице с двумя баллами, в активе «красных дьяволов» ноль баллов и заключительная 20-я строчка в АПЛ.