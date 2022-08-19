Станислав Черчесов - о победе «Ференцвароша» в ЛЕ: Довольны результатом, но впереди долгий путь

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о победе своей команды над «Шемрок Роверс» (4:0) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Невозможно каждую атаку и каждую ситуацию превратить в гол. Были определенные тактические моменты, которые мы обсуждали заранее, иногда я не видел то, что хотел. Мы играли против сильного соперника, к счастью, нашим игрокам удалось праздновать успех много раз. Нам нужно проанализировать матч четверга, чтобы правильно подготовиться к ответной игре.

Независимо от победы, тренер всегда должен оставаться объективным. Мы, конечно, довольны результатом - 4:0, но впереди предстоит очень долгий путь», - сказал российский тренер пресс-службе клуба.

Ответная игра, после которой определится участник группового этапа Лиги Европы, пройдет 25 августа в Ирландии.