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Киевское «Динамо» хочет поменять стадион для проведения домашних матчей в еврокубках

Команда из столицы Украины принимает иностранных соперников в Польше.
19 августа 2022 09:01
автор: Максим Скороходов

Киевское «Динамо» намерено сменить домашний стадион для еврокубков, сообщает Петр Слонко.

Вместо стадиона ЛКС в польском городе Лодзь киевляне хотят заявить в качестве домашней арены стадион имени Юзефа Пилсудского, на котором играет «Краковия».

Добавим, что в среду, 17 августа, «Динамо» проиграло номинально домашний матч португальской «Бенфике» (2:0). 23-го числа пройдет ответная встреча.

Данное противостояние проходит в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Его победитель отберется в групповой этап главного еврокубкового турнира. Проигравший продолжит выступление в основном раунде Лиги Европы.

источник: «Советский спорт»
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