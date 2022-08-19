Киевское «Динамо» хочет поменять стадион для проведения домашних матчей в еврокубках

Киевское «Динамо» намерено сменить домашний стадион для еврокубков, сообщает Петр Слонко.

Вместо стадиона ЛКС в польском городе Лодзь киевляне хотят заявить в качестве домашней арены стадион имени Юзефа Пилсудского, на котором играет «Краковия».

Добавим, что в среду, 17 августа, «Динамо» проиграло номинально домашний матч португальской «Бенфике» (2:0). 23-го числа пройдет ответная встреча.

Данное противостояние проходит в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Его победитель отберется в групповой этап главного еврокубкового турнира. Проигравший продолжит выступление в основном раунде Лиги Европы.