Клинсман считает, что Аргентина и Бразилия - фавориты на победу в ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман определил фаворитов на победу в ЧМ-2022 в Катаре.

«Честно говоря, я думаю, что для того, чтобы квалифицировать команду как фаворита, нужно посмотреть, как каждая команда прошла отбор на чемпионат мира. Исходя из этого, сегодня наибольшие шансы у Аргентины и Бразилии. После, очевидно, идут Англия, Испания, Франция, Германия и Португалия. Но, без сомнения, обыграть южноамериканцев им будет очень сложно», — цитирует специалиста немецкие СМИ.

Напомним, что матч-открытия ЧМ-2022 пройдет 20 ноября между сборными Катара и Эквадора на стадионе «Эль-Байт». Это будет последний мундиаль, в финальной части которого примут участие 32 национальные команды.