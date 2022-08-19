«Манчестер Юнайтед» назначал дату медосмотра Каземиро

«Манчестер Юнайтед» уверен, что выкупит бразильского полузащитника «Реала» Каземиро.

По данном авторитетного американского СМИ, манкунианцы предложили за футболиста 60 млн евро, помимо этого английский клуб готов выплатить 10 млн в виде бонусов.

«МЮ» настолько уверен в совершении сделки, что уже назначил дату медицинского осмотра предполагаемого новичка.

Напомним, что Каземиро выступает за «Реал» с 2013 года. Всего за «сливочных» он отыграл 336 матчей, забил 31 гол и отдал 29 результативных передач. Вместе с командой полузащитник стал пятикратным обладателем Лиги чемпионов, а также трехкратным чемпионом Испании.

Действующий контракт Каземиро с «Реалом» рассчитан до конца сезона-2024/25.