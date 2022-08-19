У Левандовски украли часы, вора поймали, личные вещи игрока «Барселоны» найдены

У новичка «Барселоны» Роберта Левандовски украли часы, когда он раздавал автографы в машине недалеко от тренировочной базы клуба.

По данным испанской прессы, поляк пытался догнать вора, но не смог этого сделать. Однако, полиция смогла поймать предполагаемого преступника и найти часы стоимостью 70 тысяч евро в саду неподалеку от места правонарушения.

Органы правопорядка в настоящий момент занимаются сбором свидетельский показаний.

Напомним, руководство «Барселона» заплатило «Баварии» за трансфер 33-летнего форварда 45 миллионов евро + 5 миллионов евро в качестве бонусов. Левандовски подписал четырехлетний контракт с сине-гранатовыми. Сумма отступных составляет 500 миллионов евро.