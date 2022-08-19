«Аякс» отказался продавать Антони в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро

Руководство амстердамского «Аякса» отказалось продавать 22-летнего полузащитника Антони в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро.

Об этом сообщают английские СМИ.

«Аякс» хочет, чтобы игрок остался в команде. В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» не готов увеличивать предложение. В связи с этим вероятность перехода оценивается как низкая.

В прошлом сезоне бразилец провел 23 матча в голландской Эредивизи, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт Антони с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.