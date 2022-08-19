Руни: Кто-то должен напомнить Мбаппе, что у Месси к 23 годам было четыре «Золотых мяча»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни подверг критике форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе после того, как он толкнул плечом одноклубника Лионеля Месси в одном из недавних матчей Лиги 1.

23-летний Мбаппе бросает вызов Месси. Я никогда в жизни не видел большего эго, чем у Килиана. Кто-то должен напомнить Мбаппе, что у Месси уже было четыре «Золотых мяча» в 23 года», — цитирует Руни испанские СМИ.

Напомним, ранее произошел конфликт между Мбаппе и Неймаром. Отмечается, что оба игрока находятся в негативных отношениях как на футбольном поле, так и за его пределами.

На старте нового сезона Неймар забил пять голов и отдал три результативных передачи в трех матчах за «ПСЖ». В свою очередь, Мбаппе отметился одним забитым мячом в одной встрече.