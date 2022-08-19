Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может занять аналогичную должность в «Спартаке»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев может заменить на аналогичном посту в московском «Спартаке» Евгения Мележикова, сообщает «Метарейтинг».

По данным источника, Андреев находится в шорт-листе владельца «Спартака» Леонида Федуна и президента «Лукойла» Вагита Алекперова.

Добавим также, что Андреев входил в число людей, которые проводили аудит московского клуба, заказанного владельцами «Манчестер Сити», ранее рассматривавшего возможность покупки акций красно-белых.

Напомним, что после пяти туров российской премьер-лиги «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков, «Крылья Советов» идут 11-ми, имея в своем активе 5 очков.