Нападающего «Ланса» Ганаго предложили «Спартаку»

«Спартаку» предложили услуги камерунского нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго, сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По его данным, «Спартак» в нынешних условиях, когда любой легионер может приостановить контракт с российской командой, готов рассмотреть вариант с арендой 23-летнего форварда, а «Ланс» согласен только на продажу, по этой причине камерунский нападающий не перешел этим летом в другой клуб РПЛ «Краснодар».

Добавим, что Ганагу, по данным Transfermarkt, стоит 5 млн евро, его контракт с «Лансом» истекает через два года.

За данную команду 23-летний спортсмен выступает с июля 2020 года и с тех пор провел за нее 55 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.