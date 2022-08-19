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Нападающего «Ланса» Ганаго предложили «Спартаку»

Французский клуб рассчитывает на полноценный трансфер, российский - на аренду.
19 августа 2022 11:24
автор: Максим Скороходов

«Спартаку» предложили услуги камерунского нападающего «Ланса» Игнатиуса Ганаго, сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По его данным, «Спартак» в нынешних условиях, когда любой легионер может приостановить контракт с российской командой, готов рассмотреть вариант с арендой 23-летнего форварда, а «Ланс» согласен только на продажу, по этой причине камерунский нападающий не перешел этим летом в другой клуб РПЛ «Краснодар».

Добавим, что Ганагу, по данным Transfermarkt, стоит 5 млн евро, его контракт с «Лансом» истекает через два года.

За данную команду 23-летний спортсмен выступает с июля 2020 года и с тех пор провел за нее 55 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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