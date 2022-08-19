«Динамо» и «Зенит» приглашают болельщиков поучаствовать в проекте «Вместе на высоте!»

«Динамо» и «Зенит» с поддержкой авиакомпании «Россия» запустили спортивный проект «Вместе на высоте!»

Клубы предлагают болельщикам команд сыграть между собой два матча 11 сентября в Санкт-Петербурге и 18-го числа того же месяца в Москве. На церемонии награждения авиакомпания «Россия» вручит сувениры с символикой перевозчика всем участникам проекта, которые также получат памятные призы от футбольных клубов «Динамо» и «Зенит».

Регистрация пройдет с 18 по 25 августа. По ее итогу будут собраны две команды из 14 человек. Зарегистрироваться можно по следующей ссылке.

Капитаном «Динамо» будет Герман «Le Classique» Попков, «Зенита» - Михаил «Прокоп» Прокопьев. Оба они известны по выступлению за медиа-клуб «Амкал».

Капитаны будут участвовать в выборе членов своих команд, исходя из полученных заявок. Также состав болельщиков «Динамо» будут отбирать легенды клуба Дмитрий Булыкин и Руслан Пименов и будущий главный тренер фанатской команды Эрик Корчагин. Они же будут участвовать в тренерском процессе.