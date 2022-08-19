Артем Дзюба прошел медосмотр в «Адана Демирспор»

Российский нападающий Артем Дзюба успешно прошел медосмотр в турецком «Адана Демирспор». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Накануне россиянин подписал контракт с клубом по системе «1+1».

После двух туров команда располагается на втором месте в турнирной таблице Суперлиги с шестью очками. В этом клубе выступает бывший одноклубник Артема по «Зениту» Ярослав Ракицкий и серебряный призер Евро-2012 Марио Балотелли.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.