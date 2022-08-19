Мбаппе призывает руководство «ПСЖ» убрать из команды Месси и всех аргентинцев

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе попросил президента французского клуба Нассера Аль-Хелаифи убрать из команды Лионеля Месси и всех остальных аргентинцев.

Об этом сообщает французские СМИ.

По словам источника, французский нападающий стал вести себя по-другому после подписания нового контракта с клубом. Он недоволен товарищами по команде, а претензии Мбаппе связаны с формированием аргентинской группы.

Аргентинцы Лионель Месси, Мауро Икарди и Леандро Паредес в настоящее время играют за «ПСЖ».

Напомним, ранее произошел конфликт между Мбаппе и Неймаром. Отмечается, что оба игрока находятся в негативных отношениях как на футбольном поле, так и за его пределами.

На старте нового сезона Неймар забил пять голов и отдал три результативных передачи в трех матчах за «ПСЖ». В свою очередь, Мбаппе отметился одним забитым мячом в одной встрече.