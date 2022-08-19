Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Полузащитник «Локомотива» Никитин может перейти в «Уфу» на правах аренды

Прошлый сезон 21-летний футболист провел в воронежском «Факеле».
19 августа 2022 13:39
автор: Максим Скороходов

«Уфа» договорилась об аренде полузащитника московского «Локомотива» Андрея Никитина, сообщает «Метарейтинг»

Прошлый сезон хавбек также провел в аренде в «Факеле», откуда его и купил «Локомотив» в феврале 2011 года, после чего регулярно возвращал своего футболиста в воронежскую команду.

В прошлом сезоне Никитин провел 24 матча в ФНЛ, в которых забил один мяч и отдал аналогичное количество голевых передач. Также 21-летний футболист один раз выходил на поле в Кубке России-2021/22, но не отличился результативными действиями.

источник: «Метарейтинг»
Это интересно:
Олег Романцев: У «Спартака» приличный состав, надо настраиваться на первое место
После пяти туров РПЛ красно-белые лидируют с двухочковым отрывом.
19.08.2022 13:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник «Локомотива» Никитин может перейти в «Уфу» на правах аренды
Прошлый сезон 21-летний футболист провел в воронежском «Факеле».
19.08.2022 13:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Обамеянг договорился с «Челси» о контракте
Английскому клубу предстоят переговоры с «Барселоной».
19.08.2022 13:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мбаппе призывает руководство «ПСЖ» убрать из команды Месси и всех аргентинцев
В последнее время поведение французского нападающего вызывает вопросы.
19.08.2022 13:01
Футбол
автор: Александр Бойченко
Артем Дзюба прошел медосмотр в «Адана Демирспор»
Нападающий будет выступать в турецкой команде под номером «24».
19.08.2022 12:22
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Динамо» и «Зенит» приглашают болельщиков поучаствовать в проекте «Вместе на высоте!»
«Динамо» и «Зенит» приглашают болельщиков поучаствовать в проекте «Вместе на высоте!»
Прием заявок ведется с 18 по 25 августа.
19.08.2022 12:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Болонья» ведет переговоры о переходе хорватского полузащитника «Динамо» Моро
«Болонья» ведет переговоры о переходе хорватского полузащитника «Динамо» Моро
Хавбек выступает за бело-голубых с 2020 года.
19.08.2022 11:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Нападающего «Ланса» Ганаго предложили «Спартаку»
Французский клуб рассчитывает на полноценный трансфер, российский - на аренду.
19.08.2022 11:24
Футбол
автор: Максим Скороходов
Гендиректор «Крыльев Советов» Андреев может занять аналогичную должность в «Спартаке»
В данный момент этот пост занимает Мележиков.
19.08.2022 10:43
Футбол
автор: Максим Скороходов
Руни: Кто-то должен напомнить Мбаппе, что у Месси к 23 годам было четыре «Золотых мяча»
Оба игрока выступают за одну команду.
19.08.2022 10:04
Футбол
автор: Александр Бойченко
Дзюба и Балотелли — отличная связка! Обзор футбольных мемов
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Почему Усик победит Джошуа. Аргументы в пользу украинца
20 августа в Джидде состоится долгожданный бой-реванш между чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком и бывшим обладателем поясов Энтони Джошуа.
Почему Джошуа победит Усика. Аргументы в пользу британца
20 августа в Джидде состоится долгожданный бой-реванш между чемпионом супертяжелого веса Александром Усиком и бывшим обладателем поясов Энтони Джошуа.
6-й тур РПЛ с дерби «Динамо» — «Спартак»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
19 - 21 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о шестом туре.
Черчесов может спать спокойно! Как русский тренер-легионер одной ногой шагнул в группу Лиги Европы
В раунде плей-офф ЛЕ венгерский «Ференцварош» Станислава Черчесова не оставил шансов ирландскому «Шемроку» (4:0).
«Фигурка» вернулась! Как юниоры Тутберидзе и Плющенко открыли сезон в Новогорске
После летних каникул российские фигуристы вернулись на соревновательный лед: в Подмосковье начались контрольные прокаты юниорской сборной.
Медведев остается номером один в мире, Вяхирева покоряет Норвегию. Новые приключения наших «нейтралов»
Традиционный обзор соревнований, где наши спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
Подался на берег турецкий! Как Дзюба нашел работу за границей
Артем Дзюба наконец-то определился, подписав контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», куда экс-зенитовец перебрался на правах свободного агента.
«Пишут, на мое место придет Измайлов? А я тут при чем?» Гендиректор «Спартака» — о возможных перестановках в клубе
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о ситуации в клубе-лидере РПЛ.
Никогда еще «красных дьяволов» не унижали таким коэффициентом! Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика