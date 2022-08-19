Полузащитник «Локомотива» Никитин может перейти в «Уфу» на правах аренды

«Уфа» договорилась об аренде полузащитника московского «Локомотива» Андрея Никитина, сообщает «Метарейтинг»

Прошлый сезон хавбек также провел в аренде в «Факеле», откуда его и купил «Локомотив» в феврале 2011 года, после чего регулярно возвращал своего футболиста в воронежскую команду.

В прошлом сезоне Никитин провел 24 матча в ФНЛ, в которых забил один мяч и отдал аналогичное количество голевых передач. Также 21-летний футболист один раз выходил на поле в Кубке России-2021/22, но не отличился результативными действиями.