Олег Романцев: У «Спартака» приличный состав, надо настраиваться на первое место

Легенда «Спартака» Олег Романцев высказался о лидерстве красно-белых в текущем чемпионате России.

«Для меня нынешнее первое место «Спартака» неудивительно. У «Спартака» приличный состав. Перед сезоном меня спрашивали и я говорил, что минимум в тройке «Спартак» будет.

Посмотрел, как играют конкуренты и должен сказать, что «Спартаку» надо настраиваться на первое место. Других вариантов нет», - приводит слова Романцев «РБ-Спорт».

После пяти туров российской премьер-лиги «Спартак» набрал 13 очков. Главными преследователями команды, которую тренирует испанец Гильермо Абаскаль, являются «Зенит» и «Ростов», набравшие по 11 очков.

20 августа «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо» встреча начнется в 17:30 по московскому времени.