Руслан Малиновский может покинуть «Аталанту» из-за конфликта Гасперини

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский находится в разногласиях с руководством «бергамасков» и в ближайшее время может покинуть клуб.

Об этом сообщают итальянские журналисты.

Малиновский был ключевым игроком в составе «Аталанты» в течение последних нескольких сезонов, и ожидалось, что он станет постоянным игроком команды в сезоне 2022/23. Однако в четверг жена футболиста предположила, что Малиновского выталкивают из клуба. В ранних сообщениях утверждалось, что между 29-летним футболистом и директорами «Аталанты» были разногласия, но проблема, похоже, была между игроком и Гасперини.

В прошлом сезоне Малиновский провел 30 матчей в серии А, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Рыночная стоимость хавбека составляет 28 миллионов евро по данным Tranfermarkt.