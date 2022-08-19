Дмитрий Селюк: Думаю Балотелли с Дзюбой найдут общий язык

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о конкуренции между российским нападающим Артемой Дзюбой и итальянским форвардом Марио Балотелли за место в основном составе «Адана Демирспор».

«Я хорошо знаю Балотелли еще со времен «Манчестер Сити». Яя Туре тогда взял над ним шефство, они очень хорошо общались. Марио нормальный парень. Думаю, они с Артемом найдут общий язык», - сказал Селюк «Советскому спорту».

Напомним, что Балотелли выступает за «Адана Демирспор» с июля прошлого года. С тех пор он отыграл за клуб 34 матча, забил 19 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Соглашение Дзюбы с турецким клубом было подписано 18 августа на один год с возможной пролонгацией еще на один сезон.