Дмитрий Селюк: «Динамо» - первая серьезная проверка для «Спартака»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы «Спартака» набрать очки в дерби с «Динамо» в рамках 6-го тура РПЛ.

«Спартак» радует на старте своих болельщиков, но как уже не раз говорил, красно-белым очень повезло с календарем на старте. Соперники были один лучше другого, чтобы войти в тонус. Крупная победа над «Сочи» не должна вводить в заблуждение – в «Сочи» новый тренерский штаб, идет перестройка команды.

Поэтому «Динамо» - это первая серьезная проверка для «Спартака», - сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

После пяти туров подопечные Гильермо Абаскаля располагаются на первом месте в турнирной таблице с 13 баллами, в активе «Динамо» шестая позиция и девять очков. Очный матч пройдет 20 августа на «ВТБ Арене» и начнется в 17:30 мск.