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Абаскаль - о победной серии «Спартака»: Чтобы избежать расслабленности, необходимо работать

Красно-белые выиграли четыре матча кряду в РПЛ.
19 августа 2022 14:54
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об удачном начале своей команды нового сезона чемпионата России.

«Четыре победы кряду мы не должны воспринимать как должное, потому что это был серьезный труд, большая работа. Этот успех стал возможен благодаря отношению, которое показывали ребята на тренировках в течение всех этих дней. Чтобы избежать расслабленности, необходимо работать так же. Это должно быть у нас в крови. Мы должны продолжать идти с тем же настроем дальше.

Мы все прекрасно понимаем, насколько обманчив бывает футбол. И те победы, которых мы добились сейчас, дались нам непросто. Тем не менее, мы должны продолжать работать и прибавлять с каждым днем. Для того, чтобы добиться конечного результата, предстоит еще много работы.

Впереди нас ждет очень важный матч. Дерби зачастую выигрывают за счет сердца, за счет души, отношения. Конечно, мы должны будем подготовиться к этому матчу идеально и на футбольном уровне, и физически, и тактически. И добавить вот эту деталь, которая может позволить нам одержать верх – вложить в игру нашу душу», - сказал Абаскаль пресс-службе клуба.

После пяти туров российской премьер-лиги «Спартак» набрал 13 очков. Главными преследователями команды Абаскаля, являются «Зенит» и «Ростов», набравшие по 11 очков.

20 августа «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо» (9 очков), встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

Судить московское дерби назначили бригаду Павла Кукуяна.

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