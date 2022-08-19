Алексей Сафонов: У «Крыльев» играющая команда, они выиграют у Факела» 3:1

- Мы видели, как «Факел» играет дома – эмоции, отличная поддержка болельщиков. Но игра пройдет в Самаре. Да, у «Крыльев» несколько ведущих футболистов ушли, но команда все равно играющая, показывает красивый атакующий футбол. Несмотря на уход ряда игроков, фундамент остался.

«Крылья» и по классу повыше, и команда более организованная. Думаю, «Крылья» выиграют 3:1.

НАШ АНОНС

Матч 6-го тура «Крылья Советов» - «Факел» пройдет сегодня в Самаре на «Солидарность Самара Арене». Начало в 19.00. Прямая трансляция на «Матч ТВ».