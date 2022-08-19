Дмитрий Селюк: Где «Уралу» брать очки, как не в матче с командами уровня «Пари НН»?

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы «Урала» взять очки против «Пари НН» в 6-м туре РПЛ.

«Урал» упал – дальше некуда. Тренерский штаб сменился, но не думаю, что за такое короткое время мы увидим какие-то существенные изменения в игре команды. Другое дело, что где еще «Уралу» брать очки, как не в матче на своем поле с командами уровня «Пари НН»?, - сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

После пяти туров «Урал» идет последним в таблице с одним баллом. В активе «Пари НН» 14-я строчка и два очка. Очная встреча двух команд пройдет 20 августа на «Екатеринбург Арене».