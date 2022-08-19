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Хорхе Карраскаль: Атмосфера в ЦСКА вышла на совершенно иной качественный уровень

Футболисты атакующей линии армейцев начинает сыгрываться друг с другом.
19 августа 2022 15:27
автор: Максим Скороходов

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль высказался об атмосфере внутри команды.

«Хорошая атмосфера в раздевалке была всегда. Возможно, немного не хватало взаимопонимания, у нас только зарождалась дружба в коллективе. А сейчас, по прошествии пяти месяцев у меня, Хесуса и вернувшегося Чалова совсем другое отношение друг к другу. Мы притерлись, сдружились и сыгрались. Поэтому атмосфера вышла на совершенно иной качественный уровень, хотя, повторюсь, она изначально была хорошей», - сказал Карраскаль клубной пресс-службе.

Напомним, что после четырех туров российской премьер-лиги ЦСКА занимает четвертое место, набрав 10 очков и отставая от лидирующего «Спартака» на 3 очка.

21 августа армейцы примут на своем поле «Ахмат». Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.

Главным арбитром данной игры был назначен Сергей Карасев.

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