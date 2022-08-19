В «Боруссии» опровергли слухи о подписании Роналду: Мы должны прекратить говорить об этом

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке опроверг сообщения, что «шмели» интересуются возможностью подписания португальского форварда Криштиану Роналду.

Ранее немецкие СМИ сообщили о том, что «Боруссия» может подписать нападающего «Манчестер Юнайтед», на что Ватцке ответил: «Мне нравится этот игрок, это, безусловно, очаровательная идея — увидеть, как Криштиану играет на «Сигнал Идуна Парк».

«Никакого контакта между вовлеченными сторонами нет вообще. С этой точки зрения мы должны прекратить говорить об этом», - приводит слова специалиста местные СМИ.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.