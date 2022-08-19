Полузащитник ЦСКА Карраскаль заявил о желании стать чемпионом России в составе армейского клуба

Атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о своих целях в московском клубе на сезон-2022/23.

Напомним, что летом 2022 года красно-синие выкупили 24-летнего колумбийца у «Ривер Плейта» за шесть миллионов евро, заключив с футболистом контракт на четыре года.

– Моя цель – стать чемпионом! И команда тоже будет не против, я уверен. Я всего себя отдам ради чемпионства. Знаю, что эксперты уже отдают титул «Зениту». Пускай их коронуют, я не против. Но все покажет игра на поле и турнирная таблица в конце сезона, – приводит слова Карраскаля пресс-служба армейцев.

Добавим, что после пяти сыгранных туров РПЛ подопечные Владимира Федотова занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав десять очков.

21 августа ЦСКА сыграет дома против «Ахмата».