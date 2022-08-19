«Реал» рассматривает кандидатуру полузащитника «Ньюкасла» Гимарайнша в качестве замены Каземиро

Руководство «Реала» заинтересовано в подписании опорного полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнша. Об этом сообщают испанские СМИ.

По информации источника, в стане мадридцев считают, что 24-летний бразилец сможет заменить в команде хавбека Каземиро, который близок к уходу в «Манчестер Юнайтед» этим летом. Отмечается, что английский клуб не хочет продавать своего футболиста в текущее трансферное окно.

Напомним, что Гимарайнш перешел в «Ньюкасл» в январе этого года, перейдя из «Лиона» 42,1 миллиона евро. С тех пор он отыграл за «сорок» 19 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

В составе сборной Бразилии полузащитник провел восемь встреч (1 гол).