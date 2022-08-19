Полузащитник молодежной сборной Италии Касадеи стал игроком «Челси»

Центральный полузащитник «Интера» Чезаре Касадеи перешел в «Челси». Об этом сообщает клубная пресс-служба лондонцев.

Отмечается, что руководство «синих» заплатило за трансфер 19-летнего хавбека 15 миллионов евро плюс пять миллионов в виде различных бонусов. С командой футболист заключил контракт до лета 2028 года.

Напомним, что Касадеи является воспитанником академии «Интера». За основную команду «нерадзурри» он не провел ни одного матча. В составе молодежного клуба полузащитник отыграл 66 встреч, забил 25 голов и отдал семь результативных передач.

За сборную Италии до 19 лет Касадеи провел 12 матчей (3 гола).