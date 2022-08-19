Форвард «Зенита» Сергеев: Нам не надо думать о том, что «Торпедо» сейчас внизу таблицы РПЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился ожиданиями от матча шестого тура чемпионата России, в котором петербургский клуб на своем поле сыграет с «Торпедо».

Отметим, что очная встреча команд состоится 21 августа. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Алексей Сухой.

– В «Торпедо» у меня много друзей. Мы встретимся с ними после матча, пообщаемся. Ну а на поле друзей нет, нам обязательно надо выиграть. Нам не надо думать о том, что «Торпедо» сейчас внизу таблицы. Важно самим показать хорошую игру, – цитирует Сергеева клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Добавим, что в данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Что касается «Торпедо», то автозаводцы идут на предпоследней, 15-й строчке (1 очко).

Напомним, что Сергеев выступал за московский клуб с 2018 по 2020 годы – за клуб он забил 35 голов и отдал шесть результативных передач в 64 матчах.