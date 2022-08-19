Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг заявил, что Роналду входит в его планы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о том, покинет ли клуб нападающий Криштиану Роналду в текущее трансферное окно.

Ранее в СМИ сообщалось, что 37-летний португалец может перейти в дортмундскую «Боруссию», однако исполнительный директор немецкой команды Ханс-Йоахим Ватцке опроверг данные слухи.

– Он входит в наши планы. Это все, что я могу сказать, – заявил тен Хаг во время пресс-конференции.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в двух матчах, не отличившись результативными действиями.