Молодежка «Зенита» обыграла «Спартак» в выездном матче

«Зенит» одержал гостевую победу над «Спартаком» (2:1) в матче седьмого тура молодежной футбольной лиги.

Отметим, что в составе петербургской команды голы забили Данила Козлов, отличившийся на 29-й минуте, а также Алексей Барановский (53). Красно-белые ответили забитым мячом Михаила Пилипенко (43).

Таким образом, «Зенит» набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу МФЛ. «Спартак» идет на четвертой строчке (14 очков).

В следующем туре петербуржцы сыграют на выезде с командой «Мастер-Сатурн», а москвичи на своем поле примут «Крылья Советов». Обе встречи состоятся 26 августа.