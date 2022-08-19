«Крылья Советов» – «Факел». Стартовые составы

«Крылья Советов» и «Факел» опубликовали свои стартовые составы на матч шестого тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в пятницу, 19 августа, в Самаре. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Евгений Турбин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Соколов, Коваленко, Витюгов, Липовой, Цыпченко, Глушенков.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Акбашев, Альшин, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Гонгадзе.

Добавим, что в данный момент самарский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав пять очков. Что касается «Факела», то команда из Воронежа идет на 12-й строчке (3 очка).